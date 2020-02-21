21 февр. 2020 г., 09:13
Journalist ID: 2388
News Code: 83683051
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Ненефтяной экспорт из провинции Бушер увеличился на 25 процентов

Ненефтяной экспорт из провинции Бушер увеличился на 25 процентов

Бушер, 21 февраля, ИРНА - Глава Организации промышленности, рудников и торговли Хосейн Хосейни заявил, что за последние десять месяцев объем экспорта ненефтяной продукции из провинции увеличился на 25 процентов, исключая газовые конденсаты.

«За последние десять месяцев экспорт ненефтяных товаров в Катар составил 121 млн. долларов, что увеличилось на 42 процентов по стоимости, а на 24 процентов по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - указал он.

«Ожидается, что в результате реализации проектов по производству метанола и развитию теплиц, выращивания рыбы и продукции аквакультуры объем экспорта в Катар достигнет в этом году 140 млн. долларов США», - продолжил он.

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