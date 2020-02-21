Ненефтяной экспорт из провинции Бушер увеличился на 25 процентов

«За последние десять месяцев экспорт ненефтяных товаров в Катар составил 121 млн. долларов, что увеличилось на 42 процентов по стоимости, а на 24 процентов по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - указал он.

«Ожидается, что в результате реализации проектов по производству метанола и развитию теплиц, выращивания рыбы и продукции аквакультуры объем экспорта в Катар достигнет в этом году 140 млн. долларов США», - продолжил он.

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