В Иране стартовали парламентские выборы

За 290 депутатских кресел будут бороться более 7 тысяч человек. Выборы проходят в 208 избирательных участках в Иране.

Ранее глава штаба по проведению выборов Ирана Джамаль Орф заявил, что из 83 млн иранцев правом голоса обладают около 57 млн 918 человек. 2 млн. 931 человек впервые может принять участие в выборах.

Согласно Конституции Ирана, проголосовать на выборах имеет право избиратель старше 18.

29 млн. 39 тыс. 152 избирателей составляют мужчины, и 28 млн. 879 тыс. 6 человек – женщины.

В иранском парламенте, зарезервированы пять мест для религиозных и этнических меньшинств. Для этнических армян проживающих в Иране зарезервированы два места, для ассирийцев, иудеев и зороастрийцев страны по одному месту — итого пять мест для религиозных и этнических меньшинств.

Для депутатов-суннитов также нет препятствий для присутствия в парламенте. В настоящем парламенте присутствуют 24 представителя-суннита.

Депутаты парламента избираются всенародным голосованием на 4 года. Новый парламент Ирана в конце мая 2020 года начнет свою работу.

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