Наргес Абяр получила приз за лучшую женщину в исламском мире в 2020 году

На церемонии награждения победителей приза «Женщины-лидеры 2020 года» присутствовали президент Пакистана, губернатор Синда и группа официальных лиц из Пакистана, занимающихся политическими, экономическими, культурными и художественными вопросами, а также дипломаты, проживающие в Карачи.

Награда разработана и учреждена телекомпанией hum network limited и впервые состоится завтра с участием государственных чиновников Пакистана.

В течение последних двух десятилетий Абьяр была успешной писательницей в Иране, которая десятилетием назад стала режиссером в иранском кино, снимая фильмы по ролям женщин-героев своих романов.

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