Иран приостановил пассажирские рейсы в Китай

«Пассажирские рейсы в Китай были приостановлены, но грузовые рейсы, безусловно, находятся под контролем Министерства здравоохранения для предотвращения распространения коронавируса», - сказал он.

Прямые рейсы между Ираном и Китаем были временно приостановлены из-за распространения коронавируса 31 января.

Ранее в среду Минздрав Ирана подтвердил, что два человека с подтвержденным коронавирусом погибли в иранском Куме. В четверг в министерстве здравоохранения сообщили о трех новых случаях коронавируса в Иране. Таким образом общее число зараженных случаев достигло 5 человек.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472