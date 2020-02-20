Посол Ирана в Швеции вручил свои верительные грамоты королю страны

Тегеран, 20 февраля, ИРНА - «На наш взгляд, это художественное событие представляет собой давнюю дружбу, которую имеют иранский и итальянский народы», - как заявил посол Италии в Иране Джузеппе Перроне на церемонии открытия Недели итальянского кино в Тегеране.