Посол Ирана в Швеции вручил свои верительные грамоты королю страны

Масумифарф в среду, прибыв в место своей миссии, вручил копию верительных грамот генеральному директору МИД Швеции.
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Тегеран, 20 февраля, ИРНА - Новый посол Ирана в Швеции Ахмад Масумифар в четверг Королевском Дворце в Стокгольме встретился с королем страны Карлом Густавым XVI и вручил свои верительные грамоты.
Масумифарф в среду, прибыв в место своей миссии, вручил копию верительных грамот генеральному директору МИД Швеции.
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9472
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