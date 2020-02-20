20 февр. 2020 г., 22:48
Journalist ID: 2388
News Code: 83682790
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Посол Ирана в Швеции вручил свои верительные грамоты королю страны

Посол Ирана в Швеции вручил свои верительные грамоты королю страны

Тегеран, 20 февраля, ИРНА - Новый посол Ирана в Швеции Ахмад Масумифар в четверг Королевском Дворце в Стокгольме встретился с королем страны Карлом Густавым XVI и вручил свои верительные грамоты.

Масумифарф в среду, прибыв в место своей миссии, вручил копию верительных грамот генеральному директору МИД Швеции.

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