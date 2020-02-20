20 февр. 2020 г., 22:40
Journalist ID: 2388
News Code: 83682787
0 Persons

Посол Италии: Неделя Кино является символом дружбы между народами Ирана и Италии

Посол Италии: Неделя Кино является символом дружбы между народами Ирана и Италии

Тегеран, 20 февраля, ИРНА - «На наш взгляд, это художественное событие представляет собой давнюю дружбу, которую имеют иранский и итальянский народы», - как заявил посол Италии в Иране Джузеппе Перроне на церемонии открытия Недели итальянского кино в Тегеране.

«Отобранные фильмы для Итальянской Недели Кино были сняты в последние годы и отражают текущие реалии в итальянском обществе», - отметил он.

Посол Италии выразил надежду, что зрители на этой неделе увидят сочетание инноваций итальянских режиссеров и исторических традиций кино страны.

Итальянская Неделя Кино будет проходить в сотрудничестве с Посольством страны и Кинематографическим Институтом Искусства и Опыта в Доме Художника в Тегеране, Ширазе Кише.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
6 + 5 =