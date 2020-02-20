Посол Италии: Неделя Кино является символом дружбы между народами Ирана и Италии

«Отобранные фильмы для Итальянской Недели Кино были сняты в последние годы и отражают текущие реалии в итальянском обществе», - отметил он.
Посол Италии выразил надежду, что зрители на этой неделе увидят сочетание инноваций итальянских режиссеров и исторических традиций кино страны.
Итальянская Неделя Кино будет проходить в сотрудничестве с Посольством страны и Кинематографическим Институтом Искусства и Опыта в Доме Художника в Тегеране, Ширазе Кише.
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