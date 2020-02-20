Песков: проработка саммита РФ, Ирана и Турции по Сирии ведется, даты пока не согласованы

"Действительно, с иранской стороны были переговоры на этот счет, ведется проработка этого саммита, есть согласие российской стороны на определенные даты, - сказал Песков. - Но вы знаете, что предстоит согласовать три графика президентов, пока это согласование не завершилось. Как только и если это будет сделано, мы всех проинформируем".

Ранее замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов сообщил, что трехсторонний саммит по сирийскому урегулированию президентов России, Ирана и Турции - Владимира Путина, Хасана Роухани и Реджепа Тайипа Эрдогана - может пройти в Тегеране в начале марта, если будет получено согласие турецкого руководства.

Предыдущая - пятая по счету - трехсторонняя встреча президентов стран - гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию состоялась в сентябре 2019 года в Анкаре. Контакты между тремя странами также поддерживаются в рамках встреч высокого уровня по Сирии в Нур-Султане, последняя из которых состоялась 10-11 декабря 2019 года.

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