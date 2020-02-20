Во всех школах и вузах Кума отменили занятия из-за коронавируса

Губернатор провинции Кум Бахрам Сармаст сообщил, что в субботу, 22 февраля все занятия в провинции Кум, где произошла вспышка коронавируса в Иране отменены из-за угрозы распространения нового типа вируса.

Власти провинции ранее приняли решение отменять занятия во всех школах и вузах Кума и в четверг.

Стоит отметить, что рабочая неделя в Иране начинается в субботу, а обычные выходные в стране это четверг после обеда и вся пятница.

Ранее в среду Минздрав Ирана подтвердил, что два человека с подтвержденным коронавирусом погибли в иранском Куме. В четверг в министерстве здравоохранения сообщили о 3 новых случая коронавируса в Иране. Таким образом общее число зарегистрированных случаев достиг 5 человек.

По последним данным на 20 февраля, число заболевших пневмонией, вызванной новым видом коронавируса 2019-nCoV, превысило 75 тыс. человек, умерли 2131 человек, 2018 из которых граждане Китая. Случаи заражения зафиксированы не только в Китае, но и в Японии, Южной Корее, Вьетнаме, США, Сингапуре, Франции, Малайзии, Непале, Украине и других странах.

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