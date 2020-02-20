Посол Ирана и генеральный секретарь ОПЕК обсудили развитие рынка нефти

Стороны также подчеркнули важную роль ОПЕК в содействии поддержанию стабильной стабильности на рынках нефти и обеспечении взаимной выгоды для производителей и потребителей.
На встрече Баркиндо подчеркнул необходимость проведения тесных консультаций между членами ОПЕК, а также странами, не входящими в ОПЕК, в рамках Декларации о сотрудничестве, особенно в нынешней неоднозначной ситуации.
Гариб Абади также подчеркнул права Ирана в любое время и на любых условиях, отвергая односторонние нефтяные санкции против страны.
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