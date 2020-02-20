20 февр. 2020 г., 12:29
Journalist ID: 2388
News Code: 83682216
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Посол Ирана и генеральный секретарь ОПЕК обсудили развитие рынка нефти

Посол Ирана и генеральный секретарь ОПЕК обсудили развитие рынка нефти

Лондон, 20 февраля, ИРНА - Посол Ирана и постоянный представитель при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади встретился с Генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо, чтобы обсудить события на рынке нефти после распространения коронавируса в Китае.

Стороны также подчеркнули важную роль ОПЕК в содействии поддержанию стабильной стабильности на рынках нефти и обеспечении взаимной выгоды для производителей и потребителей.

На встрече Баркиндо подчеркнул необходимость проведения тесных консультаций между членами ОПЕК, а также странами, не входящими в ОПЕК, в рамках Декларации о сотрудничестве, особенно в нынешней неоднозначной ситуации.

Гариб Абади также подчеркнул права Ирана в любое время и на любых условиях, отвергая односторонние нефтяные санкции против страны.

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