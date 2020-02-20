Ректор Исламского университета Ливана призвала к обмену научным опытом с Ираном

«У нас много студентов, которые бывают в Иране, чтобы продолжить учебу, особенно в направлениях, которые не преподаются в Ливане», - указал он.

По ее словам, Исламский университет Ливана подписал соглашения с несколькими иранскими университетами, включая Тегеранский университет и Университет им. Бехешти.

«У нас хорошие отношения с иранскими университетами, и, если Исламский университет Ливана успеет присутствовать в Иране, он сможет работать в направлениях, коорых нет в Ливане», - отметила она.

Ранее были подписаны новые соглашения между Исламским университетом Ливана и Тегеранским университетом, а также соглашение о религиозном туризме между университетами Мешхеда и Исламским университетом Ливана.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472