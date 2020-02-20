20 февр. 2020 г., 10:20
Journalist ID: 2388
News Code: 83682000
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Глава МИД Австрии посетит Иран в субботу

Глава МИД Австрии посетит Иран в субботу

Тегеран, 20 февраля, ИРНА - Министр иностранных дел Александр Шаленберг заявил, что в субботу и воскресенье он отправляется в Иран, чтобы передать послание европейцев о ядерной сделке.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шаленберг заявил на совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой Хайко Маасом, что он посетит Тегеран в субботу и воскресенье.

По его словам, поездка, которая состоится после встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Борреллом, будет передавать европейское послание о ядерной сделке.

«Европейцы согласны с тем, что мы должны сделать все, чтобы снизить напряженность в этой ситуации», - сказал Маас на пресс-конференции. «На наш взгляд, стратегия максимального давления бесполезна, но мы также усилили давление на Иран», - добавил он.

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