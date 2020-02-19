Исламский университет Азад стал ведущим на Ближнем Востоке по распространению науки

Согласно последнему рейтингу этой базы данных, Иран находится на вершине Ближнего Востока с 307656 научными работами. На втором месте находится Турция с 292677 научными работами.

При этом 6394 университета и учебных заведений были рассмотрены с точки зрения научной документации и лучших статей и полученных ссылок.

в этом рейтинге были 53 иранских университета. Список также включает 106 университетов из Турции, 17 университетов из Саудовской Аравии и 24 университета из Египта.

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