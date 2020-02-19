Международное учреждение: Иран оказал значительную помощь в борьбе с ИГИЛ

Карим Ахмед Хан сегодня в среду встретился с послом Ирана в Багдаде Ираджом Масджеди и, заявив, что Исламская Республика и Ирак, как две основные страны Всемирного шиитского центра, стали объектом террористических актов ИГИЛ, призвал к судебному преследованию лиц, совершивших преступления.

«Те, кто находится под нашим наблюдением в сотрудничестве с иракскими правоохранительными органами, собирают документы, связанные с преступлениями ИГИЛ в стране», - указал он.

Карим Хан также выразил заинтересованность в визитах в Иран для встречи с иранскими официальными лицами и ознакомления с опытом Тегерана в противодействии терроризму и борьбе с ИГИЛ. «К сожалению, одним из героев, с которыми мне хотелось встретиться, был генерал Касим Сулеймани, которого больше нет среди нас», - отметил он.

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