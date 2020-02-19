19 февр. 2020 г., 23:14
Journalist ID: 2177
News Code: 83681723
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В Иране два человека погибли от коронавируса

В Иране два человека погибли от коронавируса

Тегеран, 19 февраля. ИРНА — Два человека с подтвержденным коронавирусом погибли в Иране. Об этом сообщил советника министра здравоохранения ИРИ Киануш Джаханпур.

"К сожалению, оба человека с подтвержденным коронавирусом, принимая во внимание их солидный возраст, скончались", сообщил Джаханпур.
Ранее министерство здравоохранения Ирана подтвердило информацию о двух случаях заражения коронавирусом.
Эту информацию подтвердил также представитель иранского правительства Али Рабии. "Несколькими минутами ранее министр здравоохранения, ссылаясь на доклад специалистов ведомства, сообщил о положительном диагнозе в двух случаях подозрения на коронавирус в Куме", написал он в своем Twitter.
Это первые случаи заражения коронавирусом в Иране.
В городе Кум, где погибли два человека с подтвержденным коронавирусом прекращены в четверг занятия в школах в связи с коронавирусом.
По последним данным на 19 февраля, число заболевших пневмонией, вызванной новым видом коронавируса 2019-nCoV, превысило 74 тыс. человек, умерли 2004 человек. Случаи заражения зафиксированы не только в Китае, но и в Японии, Южной Корее, Вьетнаме, США, Сингапуре, Франции, Малайзии, Непале, Украине и других странах.
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