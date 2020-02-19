Сборная Ирана по греко-римской борьбе стала чемпионом Азии

Багдад, 19 февраля, ИРНА - Глава Международной уголовно-следственной группы по борьбе с ИГИЛ (УНИТАД) Карим Ахмед Хан подчеркнул, что Исламская Республика Иран оказала Ираку большую помощь в борьбе с террористической группой ИГИЛ и что эти усилия приносят пользу не только стране, но и всему региону.