19 февр. 2020 г., 22:37
Journalist ID: 2177
News Code: 83681698
0 Persons

Сборная Ирана по греко-римской борьбе стала чемпионом Азии

Сборная Ирана по греко-римской борьбе стала чемпионом Азии

Тегеран, 19 февраля. ИРНА — Иранские борцы греко-римского стиля, завоевав 5 золотых, 1 серебряную и две бронзовых медалей на чемпионате Азии стали чемпионом Турнира.


18, 19 февраля, в индийской столице Нью-Дели проходил 30-й чемпионат Азии по греко-римской борьбе.
По итогам Турнира сборная Ирана завоевала 8 медалей (5 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых) и заняла третье место на турнире.
Золотые медали завоевали Пуйа Насерпур (55кг), Амин Кавиани-неджад (72 кг), Мехди Эбрахими (82 кг), Мохаммад Хади Сарави (97 кг) и Амин Мирза-заде (130 кг), единственную серебряную награду выиграл Пежаман Паштам (77 кг), а бронзовые медали — Мейсам Делхани (63) и Хосейн Асади (67 кг).
9409

Your Comment

You are replying to: .
1 + 2 =