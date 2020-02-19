Иранские тяжелоатлеты завоевали золото и серебро на Чемпионате Азии

Айат Шарифи в весовой категории свыше 109 кг, поднял 170 кг в рывке и в толчке 202 кг и достиг суммы в 372 кг получил серебро в рывке. Таким образом он завоевал золоту медаль Турнира.

Другой представитель иранской команды в категории свыше 109 кг Реза Хасанпур в рывке поднял 161 кг, а 203 кг — в толчке и завоевал серебряную награду.

С 9 по 19 февраля в Ташкенте проходит «Международный чемпионат солидарности» среди взрослых и чемпионат Азии среди юношей и молодежи по тяжелой атлетике.

Соревнования проходят в спортивном комплексе "Узбекистан". Примечательность чемпионатов заключается в том, что победители имеют шанс записать на свой счет ценные рейтинговые очки Токийской Олимпиады. В соревнованиях принимают участие представители 66 стран

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