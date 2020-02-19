В Иране сообщили об экспорте 1775 тонн. лекарственных растений за границу

"26 видов лекарственных растений из 20 провинций Ирана были экспортированы в различные страны", отметил он.

По его словам, больше всего, т.е. 653 млн. тонн лекарственных растений в этом году поставлены в Ирак, и менее всего экспортированы в Швейцарию – 20 кг.

Он заключил, что 22 вида лекарственных растений стоимостью 570 млн. долларов экспортированы за рубеж.