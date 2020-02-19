В Иране сообщили об экспорте 1775 тонн. лекарственных растений за границу

"26 видов лекарственных растений из 20 провинций Ирана были экспортированы в различные страны", отметил он.
По его словам, больше всего, т.е. 653 млн. тонн лекарственных растений в этом году поставлены в Ирак, и менее всего экспортированы в Швейцарию – 20 кг.
Он заключил, что 22 вида лекарственных растений стоимостью 570 млн. долларов экспортированы за рубеж.
Арак, 19 февраля, ИРНА – Руководитель штаба по делам управления лесами, ареалами и водосборами Ирана Тарахом Бехзади сообщил об экспорте 1775 тонн. лекарственных растений в текущем иранском 1398 году за границу.
"26 видов лекарственных растений из 20 провинций Ирана были экспортированы в различные страны", отметил он.
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