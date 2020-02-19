МИД России: санкции США не повлияют на сотрудничество с Ираном

В сообщении отмечается, что США, стремятся к глобальной гегемонии и пытаются подчинить своей воле весь мир, однако Москва категорически не приемлет предпринимаемые Вашингтоном односторонние ограничительные меры. В тексте говорится, что санкции как сейчас, так и ранее не могли повлиять на линию Москвы в международных делах, в том числе на взаимодействие с властями Венесуэлы, Сирии, Ирана или иной страны.

В заявлении также отмечается, что Вашингтон 18 февраля пошел на очередное расширение санкционного нажима на российские структуры, однако нередко за этим стоит банальное желание американских властей достичь преимущества для компаний США, которые на мировых рынках не выдерживают честной конкуренции с российскими производителями.

Там также указывается, что американская деструктивная санкционная политика все сильнее подрывает свободу мировой торговли и повышает международную напряженность. В дипведомстве посоветовали вашингтонским политикам осознать, что они ничего не добьются экономическим и военным давлением на Москву, но только усугубят кризисную ситуацию в двусторонних отношениях.

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