Зариф прокомментировал ложные заявления и иллюзии в США против Ирана

При этом Зариф отметил, что после введения санкций они (та группа, - ред.) сказали правительству США, что санкции свергнут правительство Ирана два или три месяца спустя. «Тем не менее, невежественный человек, такой как Помпео, говорит Трампу, что иранское правительство будет свергнуто в течение нескольких месяцев. Мы знаем, что он не прав, и люди поддерживают правительство, и ваше максимальное давление уже обречено на провал», - указал Зариф.

«Если мы хотим поддержать моих внешнеполитических коллег, чтобы они могли более серьезно предотвращать санкции в области внешней политики, нам нужно заставить США вернуться за стол переговоров, не двусторонний, а тот, который США покинули т.е. стол переговоров большой шестерки», - добавил он.

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