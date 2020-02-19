90% военного оборудования Ирана производятся в стране: глава минобороны

Иранский министр отметил, что не можно сравнить военные оборонительные достижения Ирана до и после победы Исламской революции. "До революции 31 военных продуктов были произведены в стране с помощью других стран, но сегодня благодаря достижениям Исламской революции 90% военного оборудования страны производятся собственными экспертами", добавил он.

Указав на ракетный удар сил КСИР по военной базе США в Ираке Айн аль-Асад, Хатами сказал, что эта пощёчина показала ракетную мощь Ирана.

По его словам, сегодня ВС Ирана добились успехов в области производства ракет короткого, среднего и высокого радиуса.