90% военного оборудования Ирана производятся в стране: глава минобороны

Иранский министр отметил, что не можно сравнить военные оборонительные достижения Ирана до и после победы Исламской революции. "До революции 31 военных продуктов были произведены в стране с помощью других стран, но сегодня благодаря достижениям Исламской революции 90% военного оборудования страны производятся собственными экспертами", добавил он.
Указав на ракетный удар сил КСИР по военной базе США в Ираке Айн аль-Асад, Хатами сказал, что эта пощёчина показала ракетную мощь Ирана.
По его словам, сегодня ВС Ирана добились успехов в области производства ракет короткого, среднего и высокого радиуса.
Тегеран, 19 февраля, ИРНА - 90% потребностей ВС Ирана в рамках 770 продуктов обеспечивается собственными экспертами. Об этом заявил глава минобороны ИРИ генерал Амир Хатами в среду.
Иранский министр отметил, что не можно сравнить военные оборонительные достижения Ирана до и после победы Исламской революции. "До революции 31 военных продуктов были произведены в стране с помощью других стран, но сегодня благодаря достижениям Исламской революции 90% военного оборудования страны производятся собственными экспертами", добавил он.
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