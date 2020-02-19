Парламентские выборы пройдут 21 февраля в Иране

За 290 депутатских кресел будут бороться более 7 тысяч человек. Выборы пройдут в 208 избирательных участках в Иране, и завтра (24 часов до начала выборов) завершаются избирательные кампании по парламентским выборам.
Глава штаба по проведению выборов Ирана Джамаль Орф заявил, что из 83 млн иранцев правом голоса обладают около 57 млн 918 человек. 2 млн. 931 человек впервые могут принять участие в выборах.
Согласно Конституции Ирана, проголосовать на выборах имеет право избиратель старше 18.
29 млн. 39 тыс. 152 избирателей составляют мужчины, и 28 млн. 879 тыс. 6 человек – женщины.
В иранском парламенте, зарезервированы пять мест для религиозных и этнических меньшинств. Для этнических армян проживающих в Иране зарезервированы два места, для ассирийцев, иудеев и зороастрийцев страны по одному месту — итого пять мест для религиозных и этнических меньшинств.
Для депутатов-суннитов также нет препятствий для присутствия в парламенте. В настоящем парламенте присутствуют 24 представителей-суннитов.
Депутаты парламента избираются всенародным голосованием на 4 года. Новый парламент Ирана в конце мая 2020 года начнет свою работу.
Тегеран, 19 февраля, ИРНА - 11-ые парламентские выборы Ирана пройдут в пятницу 21 февраля по всей стране.
За 290 депутатских кресел будут бороться более 7 тысяч человек. Выборы пройдут в 208 избирательных участках в Иране, и завтра (24 часов до начала выборов) завершаются избирательные кампании по парламентским выборам.
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