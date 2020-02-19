19 февр. 2020 г., 12:55
Journalist ID: 2390
News Code: 83680870
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В Иране 300 тыс. человек работают в инновационных компаниях

В Иране 300 тыс. человек работают в инновационных компаниях

Кум, 19 февраля, ИРНА – Советник вице-президента по научным вопросам Парвиз Карами заявил, что 300 тыс. человек работают в инновационных компаниях.

"Выручка инновационных компаний в Иране составила 90 тыс. млрд. туманов (примерно 6,5 млрд. долларов при курсе 140 риалов за один доллар) в прошлом году", отметил иранский чиновник на церемонии закрытия кинофестиваля инновации и технологии в Куме.
По его словам, 5 тыс. инновационных компаний и 6 тыс. и 6 тыс. стартапов активно работают в Иране.
Отметив, что оборот инновационных международных компаний составил 27 тыс. млрд. долларов.

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