В Иране 300 тыс. человек работают в инновационных компаниях

"Выручка инновационных компаний в Иране составила 90 тыс. млрд. туманов (примерно 6,5 млрд. долларов при курсе 140 риалов за один доллар) в прошлом году", отметил иранский чиновник на церемонии закрытия кинофестиваля инновации и технологии в Куме.

По его словам, 5 тыс. инновационных компаний и 6 тыс. и 6 тыс. стартапов активно работают в Иране.

Отметив, что оборот инновационных международных компаний составил 27 тыс. млрд. долларов.