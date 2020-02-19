Новый посол ИРИ в Брюсселе призвал Бельгию и ЕС принять независимую политику

Чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Бельгии во вторник утром встретился с руководителем протокольной службы МИД Бельгии Франсом Шхунером, и вручил ей копии верительных грамот.

Обе стороны на этой встрече сделали акцент на расширении всеобщих связей, учитывая различные потенциалы в двух странах.

Иранский посол назвал Бельгию одним из непостоянных членов Совбеза ООН, который способствовал принятию резолюции No 2231. По его словам, Бельгия приняла позитивную позицию по СВПД и многосторонности после выхода США из ядерной сделки и введения незаконных санкций в отношении Ирана.

Дехгани ранее был замглавы МИД ИРИ по правовым и международным вопросам, генеральным директором МИД ИРИ по политическим и международным делам и постпредом Ирана при ООН в Нью-Йорке.