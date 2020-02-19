Посол Ирана провел встречу с верховным муфтием Хорватии

"Главное послание божественных религий и особенно ислама - это мир, дружба и сотрудничество, и единственный путь решения текущих проблемы мира проходит через диалог и следование учениям божественных пророков", - сказал посол.

Верховный муфтий Хорватии, также выразил удовлетворение первой встречей с послом Ирана. "Ислам - это религия сотрудничества и диалога, мира и братства между мусульманами и другими божественными религиями", - отметил он.

Ссылаясь на визит представителей хорватских религий в Иран за последние 4 года, а также на свое присутствие в Тегеране в апреле 2016 года, он добавил: "Тщательное наблюдение за надлежащей и свободной атмосферой деятельности последователей божественных религий в Иране всегда сказывалось на делегациях".