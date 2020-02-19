19 февр. 2020 г., 10:12
Journalist ID: 2388
News Code: 83680497
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Посол Ирана провел встречу с верховным муфтием Хорватии

Посол Ирана провел встречу с верховным муфтием Хорватии

Тегеран, 19 февраля, ИРНА - Посол Ирана в Хорватии Парвиз Эсмаили беседовал с руководителем Хорватского исламского центра в Загребе Азиз-эфенди Хасановичем о мире, дружбе и сотрудничестве в рамках божественных религий.

"Главное послание божественных религий и особенно ислама - это мир, дружба и сотрудничество, и единственный путь решения текущих проблемы  мира проходит через диалог и следование учениям божественных пророков", - сказал посол.
Верховный муфтий Хорватии, также выразил удовлетворение первой встречей с послом Ирана. "Ислам - это религия сотрудничества и диалога, мира и братства между мусульманами и другими божественными религиями", - отметил он.
Ссылаясь на визит представителей хорватских религий в Иран за последние 4 года, а также на свое присутствие в Тегеране в апреле 2016 года, он добавил: "Тщательное наблюдение за надлежащей и свободной атмосферой деятельности последователей божественных религий в Иране всегда сказывалось на делегациях".

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