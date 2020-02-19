Встреча Зарифа с некоторыми членами Конгресса США является частью публичной дипломатии: МИД Ирана

"Мохаммад Джавад Зариф всегда говорил, что встречается с некоторыми членами Конгресса США, которые просят его рассказать о политиках и взглядах Исламской Республики Иран и реалиях региона", - написал Мусави.
"Эти меры являются частью публичной дипломатии, включая встречи с элитами, визит аналитических центров и встречи с представителями СМИ", - добавил он.
Тегеран, 19 февраля, ИРНА - Встреча министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа с некоторыми членами Конгресса США является частью публичной дипломатии, как написал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави вTwitter.
"Мохаммад Джавад Зариф всегда говорил, что встречается с некоторыми членами Конгресса США, которые просят его рассказать о политиках и взглядах Исламской Республики Иран и реалиях региона", - написал Мусави.
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