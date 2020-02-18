Иранские борцы завоевали 4 медали на Чемпионате Азии



Во вторник, 18 февраля, в индийской столице Нью-Дели стартовал 30-й чемпионат Азии по греко-римской борьбе.

По итогам первого дня соревнований Пуйа Насерпур (в весовой категории до 55 кг) и Амин Мирза-заде (в весовой категории до 130 кг) завоевали золотые медали.

Пежман Паштам (в весовой категории до 77 кг) выиграл серебряную награду турнира, а Мейсам Делхани (в весовой категории до 63 кг) — бронзовую.

94