18 февр. 2020 г., 23:41
Journalist ID: 2177
News Code: 83680227
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Иранские борцы завоевали 4 медали на Чемпионате Азии

Иранские борцы завоевали 4 медали на Чемпионате Азии

Тегеран, 18 февраля. ИРНА — Сборная Ирана по греко-римской борьбе завоевала 4 (2 золота, одно серебро и одну бронзу) медали на чемпионате Азии, который проходит в Индии.


Во вторник, 18 февраля, в индийской столице Нью-Дели стартовал 30-й чемпионат Азии по греко-римской борьбе.
По итогам первого дня соревнований Пуйа Насерпур (в весовой категории до 55 кг) и Амин Мирза-заде (в весовой категории до 130 кг) завоевали золотые медали.
Пежман Паштам (в весовой категории до 77 кг) выиграл серебряную награду турнира, а Мейсам Делхани (в весовой категории до 63 кг) — бронзовую.
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