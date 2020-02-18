В Университете имени Бехешти прошла литературная встреча

Бывший член кафедры русского языка и литературы Тегеранского университета Махназ Садри и член кафедры русского языка Университета им. Бехешти к.ф.н. Шахрам Хемматзаде выступили с лекцией на этом собрании.

Встреча прошла сегодня в сотрудничестве с Ассоциацией медицинских наук Университета им. Бехешти.

Хемматзаде при этом назвал целью этой встречи изучение особенностей произведений М.А. Булгакова по сути сюжетов его работ, так как российский писатель одновременно работал и врачом, и писателем литературных произведений.

По словам Хематзаде, еще другим примером в этом отношении стал А.П. Чехов. Попутно, были рассмотрены работы иранских писателей, которые одновременно работали врачом и писателем.

На встрече были обсуждены мотивы появления блестящих произведений указанных писателей с литературной и психологической точки зрения.

Как отметил Хемматзаде в интервью ИРНА, проведение таких мероприятий сделает российскую и иранскую аудиторию более осведомленной о влиятельных литературных деятелях в междисциплинарных областях.

Изучение работ таких писателей-врачей, которые имеют произведения мирового уровня в русской и иранской литературах, является одним из важных вопросов, которые могут привести к новому исследованию литературных произведений.

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