«Сделка века» глазами аятоллы Хаменеи

Касательно вопроса Палестины. Вы ведь слышали, весь мир слышал, как американские вымогатели, разбойники с большой дороги, накануне презентовали проект, который они назвали «Сделкой века». Они обнадеживают себя тем, что придумали для него громкое имя в надежде, что получится, в надежде на успех. Я считаю то, что они сделали и то, к чему они стремятся, во-первых, является идиотским, во-вторых, свидетельствует об их мерзости, в-третьих, изначально это обернулось против них самих.

Американский проект является идиотским, потому что он, ни в коем случае, не может быть реализован

Вы и сами знаете, почему их затея является идиотской. Но я все же повторюсь и еще раз скажу об этом. Эта – идиотская затея. Почему? Потому что этот проект однозначно не даст результатов. Этот проект умрёт раньше, чем умрёт Трамп. Следовательно, надо быть идиотом, чтобы собираться, проводить встречи, тратить деньги, приглашать одних и других, разворачивать по всему миру шумиху и презентовать, когда знаешь, что это дело, однозначно, не будет реализовано.

«Сделка века» – признак мерзости и шарлатанства Америки

Этот проект – признак мерзости и шарлатанства американцев. С сионистами все ясно, о них мы не говорим. Но американцы, таким образом, показали, насколько мерзкими они являются и какие они шарлатаны. Почему? Потому что они заключили сделку с другой стороной, сионистами, а предметом сделки является то, что им не принадлежит. Они заключили между собой сделку относительно того, что принадлежит палестинцам – один дал, другой взял. Разве это не подлость? разве это не шарлатанство? Палестина принадлежит палестинцам. Кто вы такие, чтобы принимать решение о Палестине: каким должен быть Кудс? Какой должна быть судьба других территорий? Где должен находиться центр управления Палестины? Вам какое дело? Кто вы такие? Палестина принадлежит палестинцам, и только палестинцы могут принимать решение о судьбе Палестины. <…> Когда другие, в частности Америка, начинают принимать решение относительно того, что принадлежит другим, о земле, которая принадлежит другим, о стране и домах других, это говорит о шарлатанстве, о мерзости, о подлой натуре тех, кто это совершает.

Американский проект обернулся во вред мировому империализму

Я уже сказали, что этот заговор изначально обернулся им во вред. Почему? Потому что имперский строй прилагал и прилагает все свои усилия, чтобы придать забвению и стереть из памяти имя Палестины и память Палестины. Но то, что они сделали, дало обратный результат и способствовало тому, что вопрос Палестины возродился. Сегодня весь мир говорит об угнетенности народа Палестины и о том, что правда на их стороне, а Америку осуждает. Не надо обращать внимания на горстку продажных арабских руководителей, которые присутствовали (на презентации проекта) и аплодировали. Они ничего не значат. Они не достойны и у них нет уважения даже среди своего народа. Следовательно, это обернулось им во вред. Уже сейчас Палестина оживилась, сегодня в мире у всех на устах палестинские сообщества, сегодня больше упоминается Палестина, и угнетенность её народа стала более очевидной. Следовательно, таково положение этого проекта. Они будут прилагать усилия, чтобы лоббировать этот проект. Для того чтобы лоббировать его они будут делать упор на оружии и деньгах – одних посредством взяток, других посредством оружия: одних они будут подкупать, другим угрожать. Таков их курс на практике.

*Выступление на встрече с представителями различных слоев населения, 05 февраля 2020 г.