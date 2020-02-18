Объем товарооборота Ирана и ЕАЭС достиг $2 млрд

Тегеран, 18 февраля. ИРНА — За 10 месяцев текущего иранского календарного года (начался 20 марта 2019 года) объем товарооборота Ирана и стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вырос на 41%, составив $2 млрд. Об этом сообщил пресс-секретарь иранской таможни Рухолла Латифи.
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