Объем товарооборота Ирана и ЕАЭС достиг $2 млрд

По его словам, после вступления в силу временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном в конце октября 2019 года увеличился объем товарооборота между странами-членами и Исламской Республикой.

Он отметил, что объем экспорта товаров из Ирана в страны-члены ЕАЭС за 10 месяцев текущего иранского года сотавил составил $861 млн или 2 млн и 683 тыс. тонн в весовом вырожении.

При этом Латифи подчеркнул, что объем иранского экспорта в 5 стран союза вырос на 72% в стоимостном выражении, а на 114% — в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По его словам, объем импорта товаров из стран-членов ЕАЭС в Иран за 10 месяцев текущего иранского года составил составил $1,105 млрд или 2 млн и 563 тыс. тонн в весовом выражении.

Объем иранского импорта из стран-членов ЕАЭС сократился на 5% в стоимостном выражении, а в весовом выражении вырос на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами и Ираном было подписано в Астане 17 мая 2018 года, оно устанавливает основные правила торговли между ЕАЭС и Ираном, максимально приближённые к правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Соглашение вступило в силу 27 октября 2019 года.

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