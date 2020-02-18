Концерт оркестра Чакавак в Тегеране

Карадж, 18 февраля. ИРНА — Объем производства сельхозпродукции в Иране после исламской революции в Иране в 1979 году увеличился в 3 раза. Об этом сообщил заместитель министра сельскохозяйственного джихада Ирана по вопросам садоводства Мохаммад Али Тахмасби.