18 февр. 2020 г., 18:15
Journalist ID: 2177
News Code: 83679988
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Концерт оркестра Чакавак в Тегеране

Концерт оркестра Чакавак в Тегеране

во вторник в рамках 35-го музыкального фестиваля Фаджр состоялся концерт оркестра Чакавак в тегеранском зале Вахдат под руководством Резы Шаесте.

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