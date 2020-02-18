Иранские тяжелоатлеты завоевали два серебра на Чемпионате Азии в Узбекистане

Хосейн Эмади в весовой категории до 102 кг среди юниоров, подняв 146 кг в рывке и 175 кг в толчке (общий все 321 кг), получил серебро в рывке.

Аболфазл Хакпур в весовой категории до 102 кг среди молодежи поднял 154 кг и 188 кг в толчке и завоевал серебряную медаль в рывке.

С 9 по 19 февраля в Ташкенте проходит «Международный чемпионат солидарности» среди взрослых и чемпионат Азии среди юношей и молодежи по тяжелой атлетике. Соревнования проходят в спортивном комплексе "Узбекистан". Примечательность чемпионатов заключается в том, что победители имеют шанс записать на свой счет ценные рейтинговые очки Токийской Олимпиады. В соревнованиях принимают участие представители 66 стран

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