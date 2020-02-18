18 февр. 2020 г., 17:50
Journalist ID: 2388
News Code: 83679960
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Иранские исследователи преуспели в диагностике рака мочевого пузыря за 10 лет до его появления

Иранские исследователи преуспели в диагностике рака мочевого пузыря за 10 лет до его появления

Тегеран, 18 февраля, ИРНА - Исследователи из иранских медицинских наук во главе с доктором Резой Малекзаде и группой международных исследователей определили метод раннего выявления рака мочевого пузыря за 10 лет до появления симптомов и клинического диагноза у бессимптомных здоровых людей и представили миру первые научные доказательства, основанные на перспективные, обширные и долгосрочные исследования в этой области.

По данным ИРНА, рак мочевого пузыря является одним из двух наиболее распространенных видов рака у обоих полов во всем мире: число случаев заболевания достиг 550 тыс. человек в 2018 году, а число смертей в результате достигает 200 тыс.

В исследовании, опубликованном в международном журнале, команде иранских ученых-медиков в сотрудничестве с группой международных исследователей в области онкологии удалось диагностировать ранее появление рака, обнаружив образцы мочи ряда бессимптомных лиц за 10 лет до клинического диагноза и раннего образования опухоли.

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