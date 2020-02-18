Иранские исследователи преуспели в диагностике рака мочевого пузыря за 10 лет до его появления

По данным ИРНА, рак мочевого пузыря является одним из двух наиболее распространенных видов рака у обоих полов во всем мире: число случаев заболевания достиг 550 тыс. человек в 2018 году, а число смертей в результате достигает 200 тыс.

В исследовании, опубликованном в международном журнале, команде иранских ученых-медиков в сотрудничестве с группой международных исследователей в области онкологии удалось диагностировать ранее появление рака, обнаружив образцы мочи ряда бессимптомных лиц за 10 лет до клинического диагноза и раннего образования опухоли.