ООН поддерживает планы по экономике сопротивления в Иране

Она назвала положительными усилия Ирана по развитию экономики, в частности в поселках страны. "Я был очень заинтересован тем, что правительство Ирана уделяет особе внимание развитию экономической, социальной инфраструктуры сельской местности", сказала Даниэльс.

По ее словам, Организация Объединенных Наций во всем мире поддерживает устойчивое и всестороннее развитие. "ООН в течение 75 лет оказывала поддержку более 200 стран мира", уточнила она.

При этом она отметила, что ООН планирует поддерживать планы Ирана по экономике сопротивления.

"Правительство Исламской Республики Иран может рассчитывать на помощь ООН в своих целях содействия занятости в сельской местности", резюмировала она.

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