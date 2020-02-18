18 февр. 2020 г., 15:24
Journalist ID: 1793
News Code: 83679735
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Посол Армении в Иране заявил о стабильных отношениях между Тегераном и Ереваном

Посол Армении в Иране заявил о стабильных отношениях между Тегераном и Ереваном

Тегеран, 18 февраля, ИРНА - У Ирана и Армении стабильные политические и экономические отношения благодаря культурной близости. Об этом заявил посол Армении в Тегеране Арташес Туманян заявил во вторник на открытии 3-й выставки искусств армянской общины в Тегеране.

Всемирно известный ирано-армянский музыкант Лорис Чкнаворян на этой церемонии раскритиковал использование термина «меньшинство» для иранских армян и сказал, что армяне всегда были частью Ирана со времен Кира Великого.
Он добавил, что армяне при Сасанидах и Парфянском царстве были отделены от Ирана из-за религии. "Но мы все братья и сестры", подчеркнул он.
Архиепископ армян в Тегеране Себух Саркисян на этой церемонии поздравил 41-ую годовщину победы Исламской революции в Иране и добавил, что искусство – это гуманная реальность далеко за пределами стран.

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