Посол Армении в Иране заявил о стабильных отношениях между Тегераном и Ереваном

Всемирно известный ирано-армянский музыкант Лорис Чкнаворян на этой церемонии раскритиковал использование термина «меньшинство» для иранских армян и сказал, что армяне всегда были частью Ирана со времен Кира Великого.

Он добавил, что армяне при Сасанидах и Парфянском царстве были отделены от Ирана из-за религии. "Но мы все братья и сестры", подчеркнул он.

Архиепископ армян в Тегеране Себух Саркисян на этой церемонии поздравил 41-ую годовщину победы Исламской революции в Иране и добавил, что искусство – это гуманная реальность далеко за пределами стран.