Предстоящие выборы наращивают мощь страны, заявил Лидер

11-ые парламентские выборы Ирана пройдут 21 февраля по всей стране. За 290 депутатских кресел будут бороться более 7 тысяч человек.

"Вы ведь видите, как американская пропаганда пытается внести раскол между государством и народом. Создают мозговые центры и работают. Цель - вызвать пессимизм у иранской молодёжи в отношении исламского строя, но тщетно", заявил Лидер на встрече с жителями провинции Восточный Азербайджан.

Лидер подчеркнул, что внимание врагов и друзей Ирана прикованы к выборам, враги ожидают результатов экономических проблем, пропаганды, неприверженности европейских стран и давлений США в адрес иранского народа. "Наши друзья по всем мире также ожидают результатов наших выборов, волнуясь", добавил Лидер.

"Мы уже неоднократно заявляли, что если Иран становится сильнее, враг будет отчаянным, и заговоры врага будут нейтрализованы", подчеркнул он.

Лидер отметил, что президент США Дональд Трамп и его соратники после убийства генерала Гасема Сулеймани буквально изолированы.