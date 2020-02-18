Предстоящие выборы наращивают мощь страны, заявил Лидер

11-ые парламентские выборы Ирана пройдут 21 февраля по всей стране. За 290 депутатских кресел будут бороться более 7 тысяч человек.
"Вы ведь видите, как американская пропаганда пытается внести раскол между государством и народом. Создают мозговые центры и работают. Цель - вызвать пессимизм у иранской молодёжи в отношении исламского строя, но тщетно", заявил Лидер на встрече с жителями провинции Восточный Азербайджан.
Лидер подчеркнул, что внимание врагов и друзей Ирана прикованы к выборам, враги ожидают результатов экономических проблем, пропаганды, неприверженности европейских стран и давлений США в адрес иранского народа. "Наши друзья по всем мире также ожидают результатов наших выборов, волнуясь", добавил Лидер.
"Мы уже неоднократно заявляли, что если Иран становится сильнее, враг будет отчаянным, и заговоры врага будут нейтрализованы", подчеркнул он.
Лидер отметил, что президент США Дональд Трамп и его соратники после убийства генерала Гасема Сулеймани буквально изолированы.
Тегеран, 18 февраля, ИРНА – Верховный Лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи во вторник назвал предстоящие парламентские выборы причиной наращивания мощи страны и чести исламского истеблишмента, пригласив всех к участию в выборах.
11-ые парламентские выборы Ирана пройдут 21 февраля по всей стране. За 290 депутатских кресел будут бороться более 7 тысяч человек.
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