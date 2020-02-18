Иранский тяжелоатлет завоевал золото на чемпионате Азии в Ташкенте

Тахери в рывке поднял 160 кг и занял первое место. В толчке Тахери успешно поднял 186 (общий вес 346) и завоевал серебро соревнований.

С 9 по 19 февраля в Ташкенте проходит «Международный чемпионат солидарности» среди взрослых и чемпионат Азии среди юношей и молодежи по тяжелой атлетике.

Соревнования проходят в спортивном комплексе "Узбекистан". Примечательность чемпионатов заключается в том, что победители имеют шанс записать на свой счет ценные рейтинговые очки Токийской Олимпиады.

В этих соревнованиях приняли участие представители 66 стран.

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