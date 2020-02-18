Лариджани: Иран добился хороших успехов в борьбе с терроризмом за устойчивую безопасность в регионе

«Иран и Сирия тесно сотрудничают в борьбе с терроризмом, и, к счастью, в результате этих усилий в регионе был нанесен серьезный удар по терроризму. Конечно, в Сирии есть еще маленькие террористические группировки, вероятно, благодаря вмешательству некоторых стран, но достигнут хороший прогресс, чтобы избавиться от них», - отметил Лариджани.

По его словам, все официальные лица в Сирии подчеркивали важную роль Ирана в борьбе с терроризмом.

«В этом визите в Сирию, Иран и Ливан мы провели переговоры с представителями правительства и парламента по вопросам экономического сотрудничества», - заключил он.

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