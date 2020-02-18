Женщина-посол Ирана в Копенгагене вручила верительные грамоты королеве Дании

Ранее она встретилась с руководителем протокольной службы МИД Дании Майклом Цилмер-Джонсом, и передала ему свои верительные грамоты.
Надипур на встрече с королевой Дании назвала приоритет своей миссии расширением политических отношений между двумя странами, упрощением дел иранских граждан в Дании и развитием экономических связей и регионального взаимодействия.
Женщина-посол Ирана уже 25 лет работает во внешнеполитическом ведомстве страны. Она также работала в представительстве Ирана при Организации по запрещению химического оружия в Гааге, в посольстве Исламской Республики в Токио и представительстве ИРИ в Женеве.
В 2015 году Марзие Афхам, бывшая официальный представитель МИД ИРИ, стала первой женщиной-послом Ирана после победы Исламской революции 1979 года. Она ныне является послом Ирана в Малайзии. Кроме неё, Хомейра Риги стала послом Ирана в Брунее в январе 2019 году, и форузанде Вадиати – посол Ирана в Финляндии с января текущего года.
Тегеран, 18 февраля, ИРНА – Новый посол ИРИ в Копенгагене Афсане Надипур в понедельник вручила свои верительные грамоты королеве Дании Маргрете II.
Ранее она встретилась с руководителем протокольной службы МИД Дании Майклом Цилмер-Джонсом, и передала ему свои верительные грамоты.
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