Женщина-посол Ирана в Копенгагене вручила верительные грамоты королеве Дании

Ранее она встретилась с руководителем протокольной службы МИД Дании Майклом Цилмер-Джонсом, и передала ему свои верительные грамоты.

Надипур на встрече с королевой Дании назвала приоритет своей миссии расширением политических отношений между двумя странами, упрощением дел иранских граждан в Дании и развитием экономических связей и регионального взаимодействия.

Женщина-посол Ирана уже 25 лет работает во внешнеполитическом ведомстве страны. Она также работала в представительстве Ирана при Организации по запрещению химического оружия в Гааге, в посольстве Исламской Республики в Токио и представительстве ИРИ в Женеве.

В 2015 году Марзие Афхам, бывшая официальный представитель МИД ИРИ, стала первой женщиной-послом Ирана после победы Исламской революции 1979 года. Она ныне является послом Ирана в Малайзии. Кроме неё, Хомейра Риги стала послом Ирана в Брунее в январе 2019 году, и форузанде Вадиати – посол Ирана в Финляндии с января текущего года.