17 февр. 2020 г., 22:35
Journalist ID: 2388
News Code: 83678644
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Ожидается, что нефтехимический завод Шазанд будет экспортировать 200 млн. долларов продукции

Ожидается, что нефтехимический завод Шазанд будет экспортировать 200 млн. долларов продукции

Арак, 17 февраля, ИРНА – Большая часть экспортов в размере 1 млрд. долларов из провинции Маркази пришла на долю нефтехимического завода Шазанд, и в этом году ожидается, что с завода в различные части мира будет экспортировано более 200 млн. долларов, как заявил губернатор провинции Маркази Али Агазаде.

«Нефтехимический завод Шазанд вошла в топ-100 крупнейших компаний страны по всем национальным и международным показателям этого года», - указал он.

Как отметил губернатор, производство в отраслях промышленности провинции продолжает расти, несмотря на санкции и экономическое давление, и все исполнительные органы обязаны оказывать всестороннюю поддержку.

Нефтехимический завод Шазанд был введен в эксплуатацию в 1994 году и является одним из крупных заводов в нефтегазовой сфере для большой сети средних и мелких производителей в стране.

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