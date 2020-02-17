Ожидается, что нефтехимический завод Шазанд будет экспортировать 200 млн. долларов продукции

«Нефтехимический завод Шазанд вошла в топ-100 крупнейших компаний страны по всем национальным и международным показателям этого года», - указал он.

Как отметил губернатор, производство в отраслях промышленности провинции продолжает расти, несмотря на санкции и экономическое давление, и все исполнительные органы обязаны оказывать всестороннюю поддержку.

Нефтехимический завод Шазанд был введен в эксплуатацию в 1994 году и является одним из крупных заводов в нефтегазовой сфере для большой сети средних и мелких производителей в стране.

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