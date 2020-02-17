17 февр. 2020 г., 22:17
Journalist ID: 2177
News Code: 83678638
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Иран может передать черный ящик украинского самолета в третью страну

Иран может передать черный ящик украинского самолета в третью страну

Тегеран, 17 февраля. ИРНА — Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами не исключил возможности отправки самописцев сбитого в Иране украинского лайнера в третью страну.

"Иран может передать черные ящики сбитого самолета МАУ третьей страны по согласованию украинской стороны, если не сможет их расшифровать" сказал в понедельник журналистам Эслами.
"Мы все еще проводим расследование причин катастрофы. И черный ящик самолета — один из расследуемых", заявил он.
"Расследование продолжается в сотрудничестве с украинскими экспертами, и его результаты будут опубликованы, как только на месте [крушения] будут найдены доказательства", добавил министр.
По его словам, документы сбитого самолетам вчера были доставлены украинской делегации.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. В заявлении говорится, что военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.
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