Иран может передать черный ящик украинского самолета в третью страну

"Иран может передать черные ящики сбитого самолета МАУ третьей страны по согласованию украинской стороны, если не сможет их расшифровать" сказал в понедельник журналистам Эслами.

"Мы все еще проводим расследование причин катастрофы. И черный ящик самолета — один из расследуемых", заявил он.

"Расследование продолжается в сотрудничестве с украинскими экспертами, и его результаты будут опубликованы, как только на месте [крушения] будут найдены доказательства", добавил министр.

По его словам, документы сбитого самолетам вчера были доставлены украинской делегации.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. В заявлении говорится, что военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.

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