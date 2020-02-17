17 февр. 2020 г., 21:29
Journalist ID: 2177
News Code: 83678610
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Убийство Сулеймани раскрыло истинное лицо США, заявил Лариджани

Убийство Сулеймани раскрыло истинное лицо США, заявил Лариджани

Тегеран, 17 февраля. ИРНА — Террористическое убийство бывшего командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) вновь раскрыло истинное лицо США. Об этом заявил спикер иранского парламента Али Лариджани на встрече в Дамаске с президентом САР Башаром Асадом.

Лариджани поздравил Асада с победами оси сопративления над террористами за последние годы, назвав недавние победы сирийской армии очень важным событием.

Ссылаясь на рекомендации Верховного лидера Аятоллы Али Хаменеи поддерживать сотрудничество с Сирией в качестве одной из важных осей сопротивления, он поблагодарил соболезнования президента Сирии в связи с убийством Сулеймани и присутствие сирийских официальных лиц на его похоронах.

"Сегодня многие страны кардинально поменяли свою позицию относительно событий в Сирии", указал он, отметив, что все это не могло бы случиться без сопротивления в Сирии.

"Убийство генерала Сулеймани привело к большим изменениям не только в Иране, но и в регионе. Этот террористический акт еще более раскрыл истинное лицо США", сказал он.

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