17 февр. 2020 г., 21:24
Journalist ID: 2388
News Code: 83678606
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Приз за лучшую женщину в исламском мире получила иранка

Приз за лучшую женщину в исламском мире получила иранка

Тегеран, 17 февраля, ИРНА - Телерадиокомпания Hum Network Limited наградила Наргеса Абьяра призом «Лучшие и успешные женщины в исламском мире».

Наргес Абьяр получит Международную премию на специальной церемонии, которая состоится во вторник 18 февраля в Пакистане.

Награда разработана и учреждена телекомпанией hum network limited и впервые состоится завтра с участием государственных чиновников Пакистана.

В течение последних двух десятилетий Абьяр была успешной писательницей в Иране, которая десятилетием назад стала режиссером в иранском кино, снимая фильмы по ролям женщин-героев своих романов.

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