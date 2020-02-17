Приз за лучшую женщину в исламском мире получила иранка

Наргес Абьяр получит Международную премию на специальной церемонии, которая состоится во вторник 18 февраля в Пакистане.

Награда разработана и учреждена телекомпанией hum network limited и впервые состоится завтра с участием государственных чиновников Пакистана.

В течение последних двух десятилетий Абьяр была успешной писательницей в Иране, которая десятилетием назад стала режиссером в иранском кино, снимая фильмы по ролям женщин-героев своих романов.

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