Лариджани: иранские бизнесмены стремятся помочь восстановить Сирию

«После победы Исламской революции сирийский народ и правительство всегда были с иранским народом, и мы никогда не забудем эту поддержку», - Лариджани.

В то время, как Соединенные Штаты излагают план «Сделки века», сравните позиции некоторых арабских стран с зеленым светом США, чтобы сравнить позицию Сирии против сионистского режима», - добавил он.

Спикер парламента, выражая надежду на расширение экономического сотрудничества между Ираном и Сирией, сказал, что часть переговоров с Башаром Асадом была направлена на эту тему.

«Иранско-сирийское экономическое сотрудничество началось пару лет назад, и некоторые проблемы относились к прошлому. Чтобы восстановить Сирию и расширить экономические связи, иранские бизнесмены стремятся работать с сирийскими бизнесменами, и даже некоторые иранские ремесленники готовы инвестировать в Сирию», - заключил он.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472