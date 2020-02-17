В январе азербайджанцы чаще всего посещали Иран



В первый месяц 2020 года, зарубежные страны посетили 433,7 тысячи граждан Азербайджана, что на 21,5 процента больше, чем в январе прошлого года.

Согласно информации комитета по статистике, чаще всего граждане Азербайджана посещали Иран - 38,1%. На втором месте по популярности Грузия. Эту страну посетили 29,9% граждан. Первую тройку замкнула Россия - 16,8%. Среди посещаемых стран далее занимают места Турция (9,7%), Украина (1,1%), ОАЭ (1,0%), и другие (3,4%). Из путешествующих 67,4 %мужчины, 32,6 - женщины.

За отчетной период число граждан Азербайджана, посетивших Иран, выросло на 32,2%, Грузию — на 29,9%, Турцию — на 15,9%, а число посетивших Россию снизилось на 2,1%.

Посещая зарубежные страны в январе 2020 года 84,2 % граждан Азербайджана воспользовались автомобильным и железнодорожным транспортом, 15,2 %- воздушным, 0,6% - водным.

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