17 февр. 2020 г., 17:59
Journalist ID: 2177
News Code: 83678425
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Лариджани передал президенту Ливана послание от Рухани

Лариджани передал президенту Ливана послание от Рухани

Бейрут, 17 февраля. ИРНА — Спикер Меджлиса (параламента) Ирана Али Лариджани на встрече с президентом Ливана Мишелем Ауном передал ему послание от президента Ирана Хасана Рухани, сообщает корреспондент ИРНА в Бейруте.


В своем послании Рухани рассказал о дальнейшем укреплении ирано-ливанского сотрудничества, и пригласил президента Ливана посетить Тегеран.
Как сообщает корреспондент ИРНА, возвращение на родину сирийских и палестинских беженцев, находящихся на территории Ливана было главной темой встречи Лариджани с ливанским президентом.
Лариджани, в частности, поздравил Ауна с формированием нового правительства, подтвердив готовность иранской стороны оказать помощь правительству Ливана в преодолении экономического кризиса.
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