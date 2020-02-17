Лариджани передал президенту Ливана послание от Рухани



В своем послании Рухани рассказал о дальнейшем укреплении ирано-ливанского сотрудничества, и пригласил президента Ливана посетить Тегеран.

Как сообщает корреспондент ИРНА, возвращение на родину сирийских и палестинских беженцев, находящихся на территории Ливана было главной темой встречи Лариджани с ливанским президентом.

Лариджани, в частности, поздравил Ауна с формированием нового правительства, подтвердив готовность иранской стороны оказать помощь правительству Ливана в преодолении экономического кризиса.

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