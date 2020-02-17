МИД Ирана поздравил Азербайджан с успешным проведением парламентских выборов

"Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави поздравил в понедельник азербайджанских властей с успешным проведением парламентских выборов", следует из сообщения иранского МИД.

Мусави также выразил надежду на дальнейшее углубление ирано-азербайджанского сотрудничества.

9 февраля в Азербайджане были проведены парламентские выборы. За 125 мандатов боролись 1314 кандидатов, это почти вдвое больше, чем на прошлых парламентских выборах в 2015 году. В выборах принимали участие 246 представителей 19 политических партий, 11 - инициативных групп и 1057 самовыдвиженцев. Явка избирателей достигла 47,81%, в голосовании участвовали в общей сложности 2 млн 547 тыс. 982 человека.

Кроме того, за ходом выборов следили более 77 тыс. местных и 883 зарубежных наблюдателей.

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