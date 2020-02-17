Санаи: Иран готов к переговорам по безопасности в Персидском заливе

"Иран предлагает переговоры с Саудовской Аравией и готовность к переговорам о двусторонних отношениях, по региональным вопросам. И еще готов объяснить это всем и работать со всеми по Ормузскому плану по обеспечению безопасности в Персидском заливе", - заявил Санаи в кулуарах IX ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он отметил также, что безопасности региона надо обеспечивать региональными инициативами.

Санаи также отметил, что Иран поддерживает предложенный РФ механизм коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

"Иран считает, что проблемы, которые в нашем регионе, частично начались из-за присутствия войск из-за пределов региона, со стороны государств за пределами стран нашего региона. Поэтому поддерживает подходы, которые считают, что безопасность региона должна обеспечиваться путем регионального сотрудничества. Здесь (это) пример, который имеет позитивные результаты, поэтому такой подход, конечно, получает поддержку", - сказал Санаи.

Россия представила партнерам в ООН свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. Среди мер, предложенных Москвой для укрепления безопасности в регионе, - отказ от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств в странах Залива, создание демилитаризованных зон, установление горячих линий, обмен информацией о закупке вооружений и вооруженных силах. Россия также предлагает создать организацию по безопасности, куда бы входили Россия, США, Китай, Индия, Евросоюз и другие заинтересованные стороны.

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