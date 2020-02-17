В Иране пройдет неделя итальянского кино

Неделя итальянского кино под названием "Окно в итальянское кино" 20-26 февраля пройдет в Иране.
Итальянский сценарист и режиссер Винченцо Марера и член комитета по рекламам национального телевидения Серхио Туфти – специальные гости этого культурного мероприятия.
Такие фильмы, как Happy as Lazzaro (Веселый как Лаccаро) ،Where the showdos fall (где падают тени)، Martin Eden، mia mader (моя мама)، La via del petrolio (Путь нефти) будут показаны в ходе недели итальянского кино в Иране.
Тегеран, 17 февраля, ИРНА – Неделя итальянского кино при поддержке иранского института кино искусства и опыта и посольства Италии в Иране пройдет в таких городах, как Тегеран, Киш и Шираз.
Неделя итальянского кино под названием "Окно в итальянское кино" 20-26 февраля пройдет в Иране.
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