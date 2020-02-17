Мусави: иранский народ привык к противоречиям американцев

«Внимание Исламской Республики Иран к вопросу о выборах есть на высоком уровне во всем мире, особенно в регионе, и достойный иранский народ привык к противоречиям, уже выявленным официальными лицами США в отношении нашей страны», - отметил он.

«Вместо того, чтобы ставить под сомнение выборы в Иране, американским чиновникам лучше ставить под сомнение двусмысленность широкого круга американских и мировых лиц и элит в отношении сложных, непрозрачных механизмов президентских выборов в США, которые игнорируют всенародное голосование», - добавил он.

Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, опубликовал видео о предстоящих парламентских выборах в Иране, утверждая, что победители и проигравшие определяются до голосования.

21 февраля в Иране пройдут парламентские выборы.

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