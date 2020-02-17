В Пакистане состоялась международная конференция по афганским беженцам с участием Ирана

Конференция проходит при поддержке правительства Пакистана и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Исламабаде.

"Цель конференции – рассмотрение присутствия афганских беженцев на 4 десятилетия в Пакистане", говорится в заявлении МИД Пакистана.

Международная конференция по афганским беженцам под девизом "Новое участие для взаимоотношения" попытается найти вызовы на пути добровольного возвращения беженцев.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан, гендиректор ООН Антонио Гутерриш и представители 30 стран присутствовали на открытии конференции. Генеральный директор бюро по делам иностранцев и иностранных мигрантов Махди Махмуди возглавил иранскую делегацию на этой конференции.