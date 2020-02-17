В Пакистане состоялась международная конференция по афганским беженцам с участием Ирана

Конференция проходит при поддержке правительства Пакистана и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Исламабаде.
"Цель конференции – рассмотрение присутствия афганских беженцев на 4 десятилетия в Пакистане", говорится в заявлении МИД Пакистана.
Международная конференция по афганским беженцам под девизом "Новое участие для взаимоотношения" попытается найти вызовы на пути добровольного возвращения беженцев.
Премьер-министр Пакистана Имран Хан, гендиректор ООН Антонио Гутерриш и представители 30 стран присутствовали на открытии конференции. Генеральный директор бюро по делам иностранцев и иностранных мигрантов Махди Махмуди возглавил иранскую делегацию на этой конференции.
Исламабад, 17 февраля, ИРНА – Международная конференция по афганским беженцам сегодня начала работу в Пакистане с участием 30 стран, включая Иран.
Конференция проходит при поддержке правительства Пакистана и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Исламабаде.
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